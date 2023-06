Klangkunst: Frauengesänge in Marokko

Gilles Aubry lebt als Künstler und Musiker in Lausanne und Berlin. Seine Arbeiten befassen sich mit Macht und Kolonialismus, mit Sound, Technologie und Umwelt. Zahlreiche Installationen, Filme, Performances und Radiostücke. Gilles Aubry unterrichtete an der Universität der Künste in Berlin im Studiengang Sound Studies and Sonic Arts. Zuletzt entstand für Deutschlandfunk Kultur und die Documenta14 „The Gramophone Effect“ (2017), eine Gemeinschaftsarbeit mit Robert Millis und dem „Traveling Archive“-Kollektiv.