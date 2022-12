Hörspiel: Zoomkonferenz unterm Tannenbaum

Paul Plamper, 1972 in Ulm geboren, Autor, Theater- und Hörspielregisseur. Er inszenierte diverse Stücke im Grenzbereich zwischen Musik und Theater, u.a. am Berliner Ensemble, an der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz und am Stadttheater Istanbul. Seit 1999 arbeitet er überwiegend für den WDR als Hörspielmacher. Für seine Werke erhielt er zahlreiche Auszeichnungen, 2002 und 2011 den Prix Europa für „Tacet“ und „Top Hit leicht gemacht“, 2009 den Hörspielpreis der Kriegsblinden für „Ruhe 1“, 2010 den Robert Geisendörfer Preis für „Der Assistent“ sowie 2012/13 den Deutschen Hörbuchpreis und den Deutschen Hörspielpreis der ARD für „Der Kauf“.

Letzte Arbeiten: „Dienstbare Geister“ (WDR/BR/Deutschlandfunk Kultur/MDR/Ruhrtriennale/Maxim Gorki Theater 2017), „Der Absprung“ (WDR/Schloss- und Kulturbetrieb Altenburg/BR/Deutschlandfunk Kultur 2018).