Stachelmanns vierter Fall

Lüge eines Lebens (2/2)
Nach dem Roman von Christian von Ditfurth
Bearbeitung und Regie: Andrea Getto
Mit: Michael Evers, Friedhelm Ptok, Reiner Schöne, Horst Mendroch, Katharina Sieder, Wolfgang Condrus, Jonathan Becker, Tonio Arango, Sabin Tambrea, Ulf Schmitt, Serkan Sahan, Özgür Özata, Michaela Steiger, Maximilian von Pufendorf, Günter Zschäckel, Martin Seifert
Komposition: Michael Rodach
Ton und Technik: Thomas Monnerjahn, Hermann Leppich
Regieassistenz: Roman Neumann
DKultur 2010
Länge: 54‘27
Lüge eines Lebens (2/2)
Lüge eines Lebens (2/2)
Christian von Ditfurth, Christian von Ditfurth, 1953 geboren, hat neben seiner erfolgreichen Krimi-Reihe um den Historiker Stachelmann, der unfreiwillig zum Ermittler wird, Sachbücher und die alternativhistorischen Romane „Der Consul“ (2003) und „Das Luxemburg-Komplott“ (2005) geschrieben. Weitere Stachelmann-Hörspiele, die von Deutschlandradio produziert wurden: „Mann ohne Makel“ (2006), „Mit Blindheit geschlagen“ (2006), „Schatten des Wahns“ (2008).
Andrea Getto, geboren 1959, studierte Theaterwissenschaften und Romanistik in Berlin und arbeitet seit 1998 als Hörspielregisseurin und Autorin für verschiedene Rundfunkanstalten der ARD. Zuletzt führte sie für Deutschlandradio Regie bei den Hörspiel-Krimis "Hinkel" von Susanne Ayoub sowie "Van Goghs Schweigen" und "Das Ende von Laura und Paul von Christoph Prochnow.