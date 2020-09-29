Krimi-Hörspiel: Stachelmanns vierter Fall

Stachelmanns Karriere als Historiker steht nach seiner glänzenden Habilitation nichts mehr im Wege. Doch dann fallen vor der Universität Schüsse, die ihn nur knapp verfehlen. „Stachelmann muss weg“ fordert ein Unbekannter im Internet und startet eine Kampagne gegen Stachelmanns Forschungen über das KZ Buchenwald. Der Verlag stoppt bereits die Veröffentlichung, und Stachelmann gerät in Panik. Welche Rolle spielt die Studentin Brigitte Stern, die ihn mit kritischen Fragen zu seinem Geschichtsbild irritiert? Sie scheint zu wissen, dass er ganz andere Spuren verfolgen müsste.