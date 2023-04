Der Schuss von Porz (1/5)

Krys und seine Freunde haben alle einen Migrationshintergrund. Die Tat setzt sie unter Schock. Geschossen wurde aus nächster Nähe aus einem Vorgarten am Rheinufer. Der Bewohner: Hans-Josef Bähner, CDU-Bezirkspolitiker. Er fühlte sich durch den Lärm gestört, beschimpfte sie als „Kanaken“. Die Tat spaltet das Viertel. Dass ein normaler Bürger auf Jugendliche schießt, kann sich niemand vorstellen. Durch Rassismus sei er vorher nicht aufgefallen. Was geschah genau in der Tatnacht?