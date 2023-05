Was genau geschah hinter der Fassade des Bungalows am Rheinufer? Der Prozess versucht das zu ergründen. Bähner sagt aus, er sei von den Jugendlichen bedroht und sogar geschlagen worden. In der Öffentlichkeit will er seinen Namen reinwaschen. Der CDU-Ortsverein steht hinter ihm. Schließlich habe er sich für Flüchtlinge eingesetzt. Doch sein Facebook-Profil erzählt eine andere Story. Der freundliche ältere Mann hat zwei Gesichter.