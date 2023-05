Der Schuss von Porz (5/5)

An acht Verhandlungstagen geht die Suche nach dem, was in der Tatnacht geschehen ist weiter. Krys und seine Freunde werden von der Verteidigung als kriminelle Migranten dargestellt. Am Ende wird ein "Paukenschlag-Urteil" stehen, wie es heißt. Doch ist es das wirklich? Die Dezembernacht von 2019 hat für die Opfer und ihre Familien Auswirkungen bis heute.