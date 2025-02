Die Einzelgängerin Tsukiko trifft eines Abends in einer Kneipe auf ihren ehemaligen Japanischlehrer. Der ältere Herr mit der schwarzen Ledermappe fällt ihr auf, weil er eine Vorliebe für gutes japanisches Essen hat – so wie sie. Die beiden begegnen sich von nun an häufiger, stets zufällig. Sie essen gemeinsam, trinken viel Bier und Sake, doch lange schenkt jeder nur sich selbst ein und sie zahlen getrennt. Ganz vorsichtig nähern die beiden sich an – fast ungläubig, denn sie haben kaum Worte für das, was mit ihnen passiert, und können weder ihren eigenen Gefühlen noch denen des anderen trauen.