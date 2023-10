Für den Dichter Ka, der lange im Exil in Deutschland gelebt hat und sich als moderner Europäer fühlt, ist es eine Reise in die Vergangenheit. Er will vor allem seine Jugendliebe Ipek wiedersehen, die sich von ihrem Mann getrennt hat. Kaum im Hotel „Schneepalast“ angekommen, wird Ka von unterschiedlichsten Leuten umworben. Kurden, Sozialisten, Islamisten und Laizisten – jede der rivalisierenden Gruppen will ihn für ihre Zwecke gewinnen. Im Vorfeld der anstehenden Wahl gerät Ka in eine blutige Auseinandersetzung der verfeindeten Kräfte.