Ein plötzlicher Militärputsch stürzt die Stadt Kars ins Chaos, während man versucht, den Einfluss der Fundamentalisten zurückzudrängen. Überall herrscht Unruhe, während Festnahmen die Straßen dominieren. Ein unerbittlicher Schneefall hält die Stadt in seiner eisigen Umklammerung, und es ist niemandem möglich zu fliehen. Überall lauern Militärangehörige und Informanten, die auf der Suche nach potenziellen Gefahrenherden in religiösen Schulen und Cafés sind.

Kars verkörpert in dieser Geschichte die tiefe Zerrissenheit eines Landes, das sich zwischen säkularen Regierungsstrukturen, urbanen liberalen Gemeinschaften und einer tief religiösen Bevölkerung auf dem Lande befindet und den Anschluss an das zeitgenössische Europa anstrebt, jedoch in der Bestimmung seines Pfades unsicher ist.