Orhan Pamuk, 1952 in Istanbul geboren, wo er auch heute lebt, studierte Architektur und Journalismus. Seine Werke, die orientalische Traditionen mit westlicher Moderne verbinden, wurden in 35 Sprachen übersetzt und in über 100 Ländern veröffentlicht. „Schnee“ (2002) ist Pamuks siebter Roman. Weitere Hörspieladaption: „Rot ist mein Name“ (WDR 2005). 2006 wurde Orhan Pamuk mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet.