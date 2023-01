Hörspiel: Annäherung an einen fast fremden Vater

In der Mythologie kündigt die Geburt des Sohnes nicht selten den Tod des Vaters an – Odysseus, Kronos, König Laios und Darth Vader würden es bezeugen, hätten ihre Söhne sie nicht umgebracht. Im Hörspiel findet der Sohn diese Auslöschung auch bei seinem Vater und will sie rückgängig machen. Also gräbt er dessen Geschichte wieder aus und merkt, dass sich in seinem Leben die letzten Jahrzehnte unseres marktwirtschaftlichen Systems spiegeln: Je freier die Märkte, umso größer die Zwänge seines Vaters, einer schlecht bezahlten Arbeit nachzugehen, vielfach umzuziehen, im Alter in Armut zu leben. Die biografischen Turbulenzen weisen seltsame Zusammenhänge mit dem Aufstieg des Neoliberalismus auf. Erklärt dies die Schwierigkeiten der Vater-Sohn-Beziehung?