Hörstück über Routine und Alltag

Barbara Steppe, geboren 1956, lebt und arbeitet in Berlin. Nach ihrem Studium der Malerei an der Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe und an der School of the Art Institute of Chicago arbeitete sie in verschiedenen Medien, seit 2003 vermehrt mit Performances und Audio. Zentral ist dabei das Porträtieren von Menschen in unterschiedlichen Berufen, Altern und Lebensbedingungen.