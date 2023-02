Hörspielserie: Freundschaft auf Distanz

Eine zehnteilige Hörspielserie über Freundschaft auf Distanz, die reproduktive Selbstbestimmung von Frauen und das Leben mit Depression.

Folge 1: In ferner ferner Zukunft

Hannah macht einen Termin im Kinderwunschzentrum, während Leonie in New York mit Kakerlaken kämpft und eine Nachricht von ihrer Frauenärztin bekommt, die sie komplett durcheinanderbringt.

Re:Produktion - Teil 1 14:51 Minuten

Folge 2: The Future is here

Schwierige Zeiten für Hannah und Leonie: Hannah erfährt im Kinderwunschzentrum, dass sie zu wenig Eizellen hat, und Leonies Schwangerschaftshormone spielen verrückt.

Re:Produktion - Teil 2 14:12 Minuten

Folge 3: Bauchgefühl

Die Zeit läuft gegen Hannah: Wenn sie noch schwanger werden will, muss sie sich gefühlt sofort entscheiden. Ihr neuer Freund Noah ist nicht so begeistert von der Aussicht auf Familienplanung. Leonie hat ihre eigenen Probleme: Ihre Nachricht an Hannah über ihre geplante Abtreibung ist aus Versehen im falschen Chat gelandet.

Re:Produktion - Teil 3 12:06 Minuten

Folge 4: Congratulations

Leonie erfährt, dass sie kein Wunschkind gewesen ist, und bekommt Anti-Abtreibungsnachrichten von ihrer Schwester, die ihr ein mieses Sexleben nach dem Eingriff prophezeien. Hannah arbeitet derweil an ihrem neuen Song und kommt nicht richtig voran.

Re:Produktion - Teil 4 12:45 Minuten

Folge 5: Mixed Signals

Die Pro- und Contra-Liste von Hannah und Noah zieht einen fetten Kater am nächsten Morgen nach sich. Leonie muss allein zu ihrem Abtreibungstermin. Vor der Klinik wartet eine unschöne Überraschung auf sie.

Re:Produktion - Teil 5 13:19 Minuten

Folge 6: Gedankenkarussell

Leonie hat Stress mit Dan, und auf der Arbeit gibt es auch Probleme. Hannah zieht sich immer mehr zurück und verschweigt Leonie, was mit ihr los ist.

Re:Produktion - Teil 6 13:01 Minuten

Folge 7: Happy Birthday

Leonie feiert mit Dan Geburtstag am Meer, Hannah stänkert gegen Avocados zum Frühstück, und eine Flaschenpost erweist sich als echt schlechte Idee.

Re:Produktion - Teil 7 14:05 Minuten

Folge 8: Funkstille

Die Kacke ist am Dampfen. Leonie verliert ihren Job. Hannah steckt tief in einer Depression und ihre Periode bleibt aus.

Re:Produktion - Teil 8 14:14 Minuten

Folge 9: Guten Abend, gute Nacht

Hannah ist schwanger und findet keinen guten Zeitpunkt, es Noah zu erzählen, und Leonie sucht einen neuen Job. Doch ohne Visum stehen ihre Chancen schlecht.

Re:Produktion - Teil 9 14:04 Minuten

Folge 10: Deadlines

Hannah steht vor einer schwierigen Entscheidung und zieht sich zu ihrer Oma aufs Land zurück. Leonie übersteht ein Thanksgiving bei Dans traditionsbewusster Familie in Texas und plant Abenteuerliches.

Re:Produktion - Teil 10 14:56 Minuten

Re:Produktion

Von und mit Stefanie Heim und Vivien Schütz

Regie und Realisation: die Autorinnen

Produktion: SWR 2022