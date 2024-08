"Wenn de die Kannacken hier überall siehst...“ brüllt ein glatzköpfiger Jugendlicher laut auf der Straße. Klassensprecher einer Gesamtschule faseln vom großen starken Reich, einschließlich Österreich, Schweiz und Polen. „Das hat es früher, als es die FDJ noch gab, oder in meiner Zeit im Jungvolk nicht gegeben“, erklärt ein pensionierter Lehrer. - Nach Brandanschlägen auf einen linken Jugendtreff fuhr der Autor voller Angst, Empörung und Neugier zum ersten Mal nach Angermünde. Was er über ein Jahr lang erfahren und aufgenommen hat, widerlegt die vorschnelle Rede von der rechtsradikalen Jugendrevolte, vielmehr ist es ein Dokument der deutschen Ohnmacht im Umgang mit der Wendekrise: mit zerfallenden Familien, Nachbarschaften, sozialer und ökonomischer Ordnung in einer ostdeutschen Kleinstadt, in Angermünde und anderswo.