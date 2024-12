Die Kunst, sich zum Affen zu machen

Julia Tieke, geboren 1974 in Lingen (Ems), studierte Kulturwissenschaften und künstlerische Praxis in Hildesheim und später Islamwissenschaft in Berlin. Sie arbeitet als freie Dramaturgin bei Deutschlandfunk Kultur und ist Buch- und Hörfunkautorin. In Pakistan hat sie mit der Künstlerin Yaminay Chaudhri das „Karachi Beach Radio“ realisiert. Zuletzt für Deutschlandfunk Kultur: „Mawjāt Martenot“ (2020) und „Tschüss, AKW!“ (2023)