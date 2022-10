Klangkunst: Palma Ars Acustica 2022

Palma Ars Acustica 2022

Once Enea stuck an apple seed to my ear

Von Elia Moretti

Libretto: Elia Moretti, Lore Lixenberg, Tereza Havelkova

Mit: Lore Lixenberg (Stimme), Tomáš Vtípil (Violoine und Stimme), Renata Raková (Klarinette), Václav Kalivoda (Posaune), Pierre Louis Barge (Tuba, Perkussion), Jakub Švejnar (Perkussion), Václav Šafka (Perkussion), Elia Moretti (Perkussion)

Produktion: Tschechischer Rundfunk 2021

Länge: 47‘07