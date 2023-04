Femizide in Österreich

Janina Böck-Koroschitz, Jahrgang 1985, Studium der Geschichte an der Universität Wien und von Deutsch als Fremdsprache an der Universität Kassel. Dokumentarfilm „Free Art” (2015) über die Street-Art-Kultur in Tel Aviv. Freie Mitarbeiterin bei Ö1, u.a. Feature „Jerida. Das bedeutet Auswanderung. Junge Israelis in Wien“ (2021). Wissenschaftliche Mitarbeiterin bei diversen Buch- und Ausstellungsprojekten zur NS-Zeit.