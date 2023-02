Psycho-Krimi: Traumatische Spurensuche

Nur durch Zufall ist die junge Frau relativ schnell nach ihrem Tod in ihrer Wohnung aufgefunden worden: Sie hatte kaum Kontakt zu anderen Menschen. Kurze Zeit später wird eine weitere Leiche gefunden. Auch dieses Opfer lebte einsam, hatte keine Freunde und psychische Probleme. Nicht die einzige Gemeinsamkeit der beiden Toten, wie Kommissarin Ina Henkel und ihr Kollege Stocker ermitteln: Die Opfer waren einmal zu Gast in einer beliebten Nachmittags-Talkshow. Der aalglatte Talkmaster ist indes nicht recht zu fassen und seine verschrobene Assistentin stellt die Kommissarin vor immer neue Rätsel. Ina Henkel versucht, sich gegen die Zumutungen ihres Berufs abzuschirmen, doch die brutalen Morde und traurigen Schicksale der Toten belasten sie immer mehr. Bald stößt sie an ihre Grenzen und gerät, ohne es zu ahnen, selbst ins Visier des Täters.