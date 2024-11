Ursendung

Listening to the World (1/6) - Radionetzwerke und Machtstrukturen

Von Nathalie Singer, Lefteris Krysalis und Frederike Moormann

Host: Yana Adu

Mit: Alejo Duque und Riar Rizaldi

Im O-Ton: Dieter Daniels, Frederike Moorman

Länge: 19'50



Anschließend:

Listening to the World (2/6) – Radio im Widerstand



Folgen 3 und 4 am 6. Dezember 0.05 Uhr, Deutschlandfunk Kultur