Listening to the World (5/6) - Den Archiven zuhören

Ursendung

Listening to the World (5/6) - Den Archiven zuhören

Von Nathalie Singer, Lefteris Krysalis und Frederike Moormann

Host: Yana Adu

Mit: LaVerne David C. de la Peña, Nesindano Namises

Im O-Ton: Masimba Hwati, Siviwe James, Nesindano Namises, Reginald Tinavapi

Produktion: Deutschlandfunk Kultur/Bauhaus-Universität Weimar/Goethe-Institut/Haus der Kulturen der Welt 2024

Länge: 25'41



Anschließend:

Listening to the World (6/6) - Jenseits des Hörbaren