Wie zart und sehnsuchtsvoll die Anfänge sind! Auf Streifzügen durchs nächtliche Berlin kommt Lieschen, aus dem Kreuzberger Arbeitermilieu stammend, dem Sohn eines Neuköllner Ladenbesitzers, Willy, näher und hofft, mit ihm zusammen sein zu können. Als es dann soweit ist, schlägt die Realität mit voller Härte zu: Willy wird in den Ersten Weltkrieg einberufen. Lieschen muss sich allein um das gemeinsame Papierwarengeschäft und die mittlerweile geborene Tochter kümmern.