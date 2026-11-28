Lieschen
von Sonya Schönberger
in Zusammenarbeit mit Nele Güntheroth und Anouschka Trocker
Text: Sonya Schönberger
Redaktion: Ingo Kottkamp
Regie: Anouschka Trocker
Recherche: Nele Güntheroth
Mit: Fritzi Haberlandt, Thorsten Merten, Lars Rudolph und Sonya Schönberger
Deutschlandfunk 2026
Lieschen - Doku über ein Berliner Frauenleben
Lieschen
Sonya Schönberger ist eine in Berlin lebende Künstlerin. Für ihre Auseinandersetzung mit biografischen Brüchen vor dem Hintergrund politischer oder sozialer Umwälzungen archivierte sie biografische Gespräche und arbeitete zum Teil mit gefundenen Archiven. 2018 rief sie das „Berliner Zimmer“ ins Leben, ein auf hundert Jahre angelegtes Videoarchiv, das Lebenserzählungen von Menschen in Berlin dokumentiert. Zuletzt: „Lone Star – Einblicke in einen texanischen Mikrokosmos“ (Deutschlandfunk 2024).
Anouschka Trocker, geboren in Südtirol/Italien, lebt seit 1989 in Berlin und ist dort als Radiomacherin, Regisseurin und Klangkünstlerin tätig. Neben zahlreichen Inszenierungen von Hörspielen und Features für verschiedene ARD-Anstalten und Deutschlandfunk Kultur realisiert sie Klanginstallationen, Live-Hörspiele und Ausstellungen.
Nele Güntheroth ist Erziehungswissenschaftlerin und Historikerin und lebt in Berlin. In ihrer langjährigen Tätigkeit für das Stadtmuseum Berlin hat sie zahlreiche stadtgeschichtliche Projekte konzipiert und realisiert. Ihre Beiträge für Ausstellungen und Publikationen befassen sich mit der Berliner Stadt- und Kulturgeschichte.