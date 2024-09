Hiddensee-Krimis: Plessows erster Fall

Erste Ermittlungen ergeben, dass es sich bei dem Toten um den aus Berlin stammenden Werbefachmann Wolfram Koeppe handelt, der sich öfter in der Pension von Antje Looks aufgehalten hat. Das erinnert an zwei ähnliche Fälle, die sich vor längerer Zeit auf der Insel ereignet hatten. Auch da schien die blonde Antje mit ihren langen staksigen Beinen eine Rolle gespielt zu haben. Ins Visier der Ermittler gerät auch ein weiterer regelmäßiger Besucher der Insel: ein Krimi-Autor. Welches Ziel verfolgte er, als er über absonderliche Kriminalfälle schrieb und regelmäßig die Insel besuchte?