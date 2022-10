Hörspiel über Verblendung

Katharina Zimmerhackl, geboren 1983, hat Medienkunst, Druckgrafik und Grafikdesign in Leipzig und Finnland studiert. Sie war Stipendiatin an der Jan van Eyck Academie in Maastricht. Im Grenzbereich von konzeptueller Kunst und Theorie geht sie der Entstehung von Wissensformen mit Blick auf deren politische Tragweite und Widerhall in den Subjekten nach. Gefundene Materialien werden in mehrstimmige Skripte und grafische Notationen überführt, die Körper und Stimme in den Fokus rücken. Sie ist Redaktionsmitglied in der feministischen Zeitschrift „outside the box – Zeitschrift für feministische Gesellschaftskritik“.