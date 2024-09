Sandeep Bhagwati, geboren 1963 in Bombay, ist Komponist und Musikwissenschaftler, zudem Initiator und Kurator mehrerer Musikfestivals, darunter das Münchner Festival „A•DEvantgarde“, das er von 1991 bis 1995 leitete. 2006 gründete er das „matralab“, ein Labor für interdisziplinäre Kunstpraktiken an der Concordia Universität in Montréal. Er ist Mitherausgeber des 2022 erschienenen Magazins „TURBA – Journal for Global Practices in Live Arts Curation“.