Auch Theo lebte damals im Nordviertel. Seine Nichte Gerda will wissen, was er ab 1932 in der kleinen Gemeinde erlebt hat, als ein NSDAP-Mitglied Bürgermeister wurde und die Menschen im Nordviertel zunehmend unter Druck gerieten. „Onkel Theo, ihr hattet aber mitbekommen, dass die Juden wegkamen. … Seid ihr denn da nicht auf die Idee gekommen, dass das, was den Juden passiert, dass Euch das auch passieren könnte?“ „Dass uns das passiert?! Nein!“