Vergewaltigung als Kriegsstrategie

In patriarchalen Gesellschaften gilt die sexualisierte Gewalt an Frauen auch als besondere Demütigung der Männer. Die Botschaft: Ihr seid nicht mal in der Lage, eure Frauen zu schützen! Bis heute wagen sich die betroffenen Frauen nicht in ihre Heimat zurück: Das Ziel der ethnischen Vertreibung wurde somit erreicht. Eine Versöhnung scheint fast unmöglich.

Weltweit benutzen Milizen- und Soldatengruppen die sexuelle Gewalt als zusätzliche Waffe. In Mali und im Südsudan, in der Zentralafrikanischen Republik und im Kongo. In Syrien vergewaltigen Regierungssoldaten und Geheimdienste genauso wie Teile der bewaffneten Opposition. Und ganz aktuell gibt es Meldungen von Vergewaltigungen in der Ukraine. Und davor und danach? Niemand kennt die Zahl der vergewaltigten Frauen im Zweiten Weltkrieg, im Vietnam-Krieg, in den 70er-Jahren in Bangladesch, in den 80er-Jahren in El Salvador. Im Bürgerkrieg in Ruanda wurde geschätzt eine Viertelmillion Frauen vergewaltigt, ebenso viele im Kongo.