Nachhaltige Klangkunst mit Alltagsgegenständen

Freya Edmondes alias Elvin Brandhi ist Lyrikerin, Klang-, Bild- und Performancekünstlerin aus Bridgend, Wales.

Sie hat im Libanon, in Ägypten, Jordanien, Uganda, im Senegal und in ganz Europa gearbeitet. In ihrer Musik konstruiert sie Beats aus Feldaufnahmen, Tonband, Vinyl, Instrumenten und Stimme. Edmondes ist Mitglied der Performancegrouppe YEAH YOU.