Im Dienste Putins
Deutsche Söldner kämpfen im Donbass
Von Markus Thöß
Regie: Claudia Kattanek
Ton und Technik: Christoph Rieseberg und Wolfgang Rixius
Redaktion: Lena Rocholl, Wolfgang Schiller
Deutsche Söldner kämpfen im Donbass
Was bewegt deutsche Staatsbürger dazu, auf russischer Seite in den Krieg zu ziehen? © Getty Images / Dmitry Belyaev
Im Dienste Putins
43:53 Minuten
Deutsche kämpfen für Russland im Donbass – und reisen unbehelligt zurück. Über Söldner zwischen Front und Heimat, Behördenversagen und ein kaum beachtetes Sicherheitsrisiko mitten in Deutschland.
Warum ziehen deutsche Staatsbürger freiwillig für Russland in den Krieg? Das Feature analysiert ein politisch brisantes Phänomen zwischen Ideologie, Desinformation und Radikalisierung. Auf Grundlage investigativer Recherchen, Auswertungen von Online-Netzwerken und Gesprächen mit Expert:innen zeichnet die Sendung nach, wie prorussische Narrative wirken, welche Rolle rechtsextreme Milieus spielen und wo staatliche Stellen an Grenzen stoßen. Wer rekrutiert, wer duldet, wer schaut weg?
Das Feature fragt nach Verantwortung, Sicherheitsrisiken und den politischen Folgen eines Krieges, der längst auch Deutschland erreicht hat.
Im Dienste Putins
Seit 2000 arbeitet Markus Thöß als Kameramann und Autor an Reportagen und Dokumentationen für ARTE, N-TV Prime Time Doku und die ZDF Redaktion Arte und Frontal. Außerdem ist er Autor für T-Online-Artikel und Radio Features.