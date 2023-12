Die Stunden des Terrorangriffs der Hamas

"Ich will, dass die Welt davon erfährt"

48:05 Minuten Zerstörtes Wohnhaus im Kibbuz El Be'eri. 17 Stunden lang wüteten hier die Terroristen. 100 Menschen wurden hier ermordet, zahllose andere entführt. © picture alliance / abaca / Middle East Images

Von Johanna Behre und Jule Hoffmann · 12.12.2023

Am 7. Oktober 2023 hat die islamistische Terrororganisation Hamas Israel angegriffen. Überlebende und Angehörige von Geiseln erzählen, was sie an diesem Tag erlebt haben und wie der Terrorangriff alles verändert hat.