1: Ich habe Angst vor Alzheimer – und jetzt?!

Vergesslichkeit, brain fog und Gedächtnissprechstunde

37:47 Minuten
Skizze eines oben offenen Kopfes vor hautfarbenem Hintergrund, aus dem Kopf strömen kleine Striche heraus
Nur kurz im Bordbistro gewesen und dann findet man plötzlich seinen Sitzplatz nicht wieder - noch normal oder schon der Anfang von Alzheimer? © Deutschlandradio/Ingrid Wenzel
Von Jessica Braun |
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Jessica wird immer vergesslicher. Ihre Großeltern hatten Alzheimer. Droht ihr das gleiche Schicksal?
Cover zum Podcast "Feature": Die Schatten von drei Personen auf geschlossenen Fensterläden
Aus dem PodcastFeature
Alle 67 Sekunden entwickelt ein Mensch Alzheimer. Jessica hat in der eigenen Familie miterlebt, was das mit Menschen macht. Jessicas Großvater und Großmutter verbrachten ihre letzten Jahre dement im Heim. Nun stellt die Journalistin bei sich selbst Gedächtnisprobleme fest: Unterhaltungen werden zu Lückentexten, sie braucht länger für alltägliche Aufgaben, kann sich schwer konzentrieren. Ihr Umfeld sagt: Das ist normal. Du hast zu viel Stress. Das geht allen so.
In der Gedächtnissprechstunde sucht Jessica nach Antworten. Nach Gen-Test, Blutuntersuchung und neuropsychologischer Einschätzung ruft sie der betreuende Arzt an: Sie möge doch zur Besprechung ihren Partner mitbringen. Ein schlechtes Omen?

Ich habe Angst vor Alzheimer - und jetzt?! (1/2)
Von Jessica Braun
Regie: die Autorin
Ton und Technik: Michael Morawietz und Thomas Widdig
Redaktion: Tina Klopp
Deutschlandfunk 2026

Wiederholung am 29.09.2026, 22.05 Uhr, Deutschlandfunk Kultur

Jessica Braun ist freie Journalistin und Buchautorin. Sie porträtiert Unternehmen, berichtet über Tech- und Gesellschaftsthemen und schreibt über Gesundheitsfragen. Ihr Sachbuch „Atmen“ war ein Spiegel-Bestseller. 

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