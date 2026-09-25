1: Ich habe Angst vor Alzheimer – und jetzt?!

Alle 67 Sekunden entwickelt ein Mensch Alzheimer. Jessica hat in der eigenen Familie miterlebt, was das mit Menschen macht. Jessicas Großvater und Großmutter verbrachten ihre letzten Jahre dement im Heim. Nun stellt die Journalistin bei sich selbst Gedächtnisprobleme fest: Unterhaltungen werden zu Lückentexten, sie braucht länger für alltägliche Aufgaben, kann sich schwer konzentrieren. Ihr Umfeld sagt: Das ist normal. Du hast zu viel Stress. Das geht allen so.