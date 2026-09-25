Ich habe Angst vor Alzheimer - und jetzt?! (1/2)
Von Jessica Braun
Regie: die Autorin
Ton und Technik: Michael Morawietz und Thomas Widdig
Redaktion: Tina Klopp
Deutschlandfunk 2026
Wiederholung am 29.09.2026, 22.05 Uhr, Deutschlandfunk Kultur
1: Ich habe Angst vor Alzheimer – und jetzt?!
Nur kurz im Bordbistro gewesen und dann findet man plötzlich seinen Sitzplatz nicht wieder - noch normal oder schon der Anfang von Alzheimer? © Deutschlandradio/Ingrid Wenzel
Vergesslichkeit, brain fog und Gedächtnissprechstunde
37:47 Minuten
Jessica wird immer vergesslicher. Ihre Großeltern hatten Alzheimer. Droht ihr das gleiche Schicksal?
Alle 67 Sekunden entwickelt ein Mensch Alzheimer. Jessica hat in der eigenen Familie miterlebt, was das mit Menschen macht. Jessicas Großvater und Großmutter verbrachten ihre letzten Jahre dement im Heim. Nun stellt die Journalistin bei sich selbst Gedächtnisprobleme fest: Unterhaltungen werden zu Lückentexten, sie braucht länger für alltägliche Aufgaben, kann sich schwer konzentrieren. Ihr Umfeld sagt: Das ist normal. Du hast zu viel Stress. Das geht allen so.
In der Gedächtnissprechstunde sucht Jessica nach Antworten. Nach Gen-Test, Blutuntersuchung und neuropsychologischer Einschätzung ruft sie der betreuende Arzt an: Sie möge doch zur Besprechung ihren Partner mitbringen. Ein schlechtes Omen?
Ich habe Angst vor Alzheimer - und jetzt?! (1/2)
Jessica Braun ist freie Journalistin und Buchautorin. Sie porträtiert Unternehmen, berichtet über Tech- und Gesellschaftsthemen und schreibt über Gesundheitsfragen. Ihr Sachbuch „Atmen“ war ein Spiegel-Bestseller.