Die Welt macht mir Angst – und jetzt?! (2/2)
Resilienz, Meditation und Nächstenliebe
Von Nora Lessing
Regie: die Autorin
Ton und Technik: Oliver Dannert, Wolfgang Rixius und Can-Luca Top
Redakteurin: Anna Seibt
Deutschlandfunk 2026
Wiederholung am 06.10.2026, 22.05 Uhr, Deutschlandfunk Kultur.
2: Die Welt macht mir Angst – und jetzt?!
Was tun, wenn alle verrücktspielen? © Deutschlandradio/Ingrid Wenzel
Resilienz, Meditation und Nächstenliebe
32:21 Minuten
Aggression ist nicht ihr Ding. Also setzt Nora auf Achtsamkeit und Selbstoptimierung gegen den Hass in der Welt.
Nachdem Nora feststellen musste, dass physisches Aufrüsten kein Heilmittel gegen ihre Angst ist, versucht sie es nun auf die sanftere Tour. Ein Resilienztraining soll ihr zu innerer Stärke verhelfen. Mit Meditation und einem Dankbarkeitstagebuch will sie ihren Blick auf das Gute lenken und Neurofeedback soll zu mehr Gelassenheit führen.
Dieser Weg sagt ihr wesentlich mehr zu – aber ist das nicht auch verdammt privilegiert? Einfach die Augen zu verschließen vor dem Elend und sich den angenehmen Dingen im Leben zuzuwenden. Denn was nützt innere Balance schon gegen Rechtsruck, Klimakrise und Kriegsgefahr? Nora ahnt: Zwischen physischer Abwehr und innerer Abkehr muss es noch einen dritten Weg geben.
Die Welt macht mir Angst – und jetzt?! (2/2)
Nora Lessing, geboren 1986 in Berlin und aufgewachsen in Hessen, studierte Wissenschaftsjournalismus sowie Literaturwissenschaft, Anthropologie und Religionswissenschaft. Seit 2013 arbeitet sie als freie Autorin und Sprecherin in Berlin. Ihr beruflicher Schwerpunkt liegt auf der Vermittlung komplexer Themen aus Wissenschaft und Gesellschaft.