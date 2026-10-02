2: Die Welt macht mir Angst – und jetzt?!

Resilienz, Meditation und Nächstenliebe

32:21 Minuten
Skizze eines Kopfes mit entsetztem Gesichtsausdruck vor pinkem Hintergrund, sowie Händen, die eine Weltkugel halten
Was tun, wenn alle verrücktspielen? © Deutschlandradio/Ingrid Wenzel
Von Nora Lessing |
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Aggression ist nicht ihr Ding. Also setzt Nora auf Achtsamkeit und Selbstoptimierung gegen den Hass in der Welt.
Cover zum Podcast "Feature": Die Schatten von drei Personen auf geschlossenen Fensterläden
Aus dem PodcastFeature
Nachdem Nora feststellen musste, dass physisches Aufrüsten kein Heilmittel gegen ihre Angst ist, versucht sie es nun auf die sanftere Tour. Ein Resilienztraining soll ihr zu innerer Stärke verhelfen. Mit Meditation und einem Dankbarkeitstagebuch will sie ihren Blick auf das Gute lenken und Neurofeedback soll zu mehr Gelassenheit führen.
Dieser Weg sagt ihr wesentlich mehr zu – aber ist das nicht auch verdammt privilegiert? Einfach die Augen zu verschließen vor dem Elend und sich den angenehmen Dingen im Leben zuzuwenden. Denn was nützt innere Balance schon gegen Rechtsruck, Klimakrise und Kriegsgefahr? Nora ahnt: Zwischen physischer Abwehr und innerer Abkehr muss es noch einen dritten Weg geben.

Die Welt macht mir Angst – und jetzt?! (2/2)
Resilienz, Meditation und Nächstenliebe
Von Nora Lessing
Regie: die Autorin
Ton und Technik: Oliver Dannert, Wolfgang Rixius und Can-Luca Top
Redakteurin: Anna Seibt
Deutschlandfunk 2026

Wiederholung am 06.10.2026, 22.05 Uhr, Deutschlandfunk Kultur.

Nora Lessing, geboren 1986 in Berlin und aufgewachsen in Hessen, studierte Wissenschaftsjournalismus sowie Literaturwissenschaft, Anthropologie und Religionswissenschaft. Seit 2013 arbeitet sie als freie Autorin und Sprecherin in Berlin. Ihr beruflicher Schwerpunkt liegt auf der Vermittlung komplexer Themen aus Wissenschaft und Gesellschaft.

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