2: Ich habe Angst vor Alzheimer - und jetzt?!

Gentest, ApoE4 und Zukunftsplanung

17:41 Minuten Nur kurz im Bordbistro gewesen und dann findet man plötzlich seinen Sitzplatz nicht wieder - noch normal oder schon der Anfang von Alzheimer? © Deutschlandradio/Ingrid Wenzel

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Jessica wird immer vergesslicher. Ihre Großeltern hatten Alzheimer. Droht ihr das gleiche Schicksal?