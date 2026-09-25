Ich habe Angst vor Alzheimer - und jetzt?! (2/2)
Von Jessica Braun
Regie: die Autorin
Ton ud Techik:
Deutschlandfunk 2026
Wiederholung am 29.09.2026, 22.05 Uhr, Deutschlandfunk Kultur
2: Ich habe Angst vor Alzheimer - und jetzt?!
Nur kurz im Bordbistro gewesen und dann findet man plötzlich seinen Sitzplatz nicht wieder - noch normal oder schon der Anfang von Alzheimer? © Deutschlandradio/Ingrid Wenzel
Gentest, ApoE4 und Zukunftsplanung
17:41 Minuten
Jessica wird immer vergesslicher. Ihre Großeltern hatten Alzheimer. Droht ihr das gleiche Schicksal?
Jessica hat tatsächlich ein Risikogen. Nicht schön. Aber auch kein Urteil - zumindest sagt das der Arzt. Denn wie jemand lebt, hat großen Einfluss darauf, ob und wann Alzheimer ausbricht.
Jessica macht eine Bestandsaufnahme: Was läuft schon gut, was muss sich ändern? Und vor allem: Wie lebt man mit dem Wissen um ein erhöhtes Risiko, ohne sich das unbeschwertes Hier und Jetzt zu ruinieren? Zwischen Aktionismus und Akzeptanz sucht Jessica nach Antworten - gemeinsam mit ihrem Mann und ihren Freund:innen.
Ich habe Angst vor Alzheimer - und jetzt?! (2/2)
Jessica Braun ist freie Journalistin und Buchautorin. Sie porträtiert Unternehmen, berichtet über Tech- und Gesellschaftsthemen und schreibt über Gesundheitsfragen. Ihr Sachbuch „Atmen“ war ein Spiegel-Bestseller.