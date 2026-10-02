Die Welt macht mir Angst – und jetzt?! (1/2)
Krisenmodus, Kampfsport und Krawall
Von Nora Lessing
Regie: die Autorin
Ton und Techik: Oliver Dannert, Wolfgang Rixius und Can-Luca Top
Redaktion: Anna Seibt
Deutschlandfunk 2026
Wiederholung am 06.10.2026, 22.05 Uhr, Deutschlandfunk Kultur.
1: Die Welt macht mir Angst – und jetzt?!
Was tun, wenn alle verrücktspielen? © Deutschlandradio/Ingrid Wenzel
Krisenmodus, Kampfsport und Krawall
28:52 Minuten
Die Politik wird immer rauer, der Ton vor Noras Haustür auch. Angriff ist bekanntlich die beste Verteidigung, also rüstet sie auf.
Ja, sind denn alle durchgedreht?! Ob Nora aus dem Haus geht oder ihren Laptop anwirft - überall schlagen ihr Gewalt und Aggression entgegen. Handgreiflichkeiten vor der Kirche, Pöbeleien in der Straßenbahn und die allgemeine Weltlage macht es auch nicht besser. All das gibt ihr das Gefühl der Hilflosigkeit gegenüber einer verrohten Gesellschaft.
Doch damit ist jetzt Schluss! Nora will handlungs- und verteidigungsfähig werden. Also versucht sie, ihre Aggression gezielt zu steigern: Sie richtet ihre Hündin ab, geht zum Beleidigungstraining, probiert es mit Kampfsport und Personal Coaching. Aber ist das die Lösung? Selbst zu dem zu werden, was man fürchtet und ablehnt?
Die Welt macht mir Angst – und jetzt?! (1/2)
Nora Lessing, geboren 1986 in Berlin und aufgewachsen in Hessen, studierte Wissenschaftsjournalismus sowie Literaturwissenschaft, Anthropologie und Religionswissenschaft. Seit 2013 arbeitet sie als freie Autorin und Sprecherin in Berlin. Ihr beruflicher Schwerpunkt liegt auf der Vermittlung komplexer Themen aus Wissenschaft und Gesellschaft.