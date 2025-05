Luise Voigt, geboren 1985, ist Regisseurin, Autorin und Medienkünstlerin mit Wohnsitz in Berlin. Sie studierte Angewandte Theaterwissenschaften in Gießen, inszeniert u.a. am Theater Bonn, am Theater Heidelberg sowie am Staatstheater Oldenburg und arbeitet als Hörspielautorin/-regisseurin. Zu ihren Ehrungen gehört der Deutsche Hörbuchpreis in der Kategorie „Bestes Hörspiel“ und die Auszeichnung von „Die Jahre“ von Annie Ernaux (HR 2018) als Hörbuch des Jahres. Zuletzt: „Fünf Flure, eine Stunde“ (HR/SWR/Deutschlandfunk Kultur 2020).