One to Many

Dr. Dieter Daniels ist Professor für Kunstgeschichte und Medientheorie an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig. In seiner langjährigen Tätigkeit hat er zahlreiche Publikationen, Multimediaprojekte und Ausstellungen im Bereich Medienkunst realisiert und war Mitbegründer des Festivals „Videonale“ in Bonn. Von 1991 bis 1993 Aufbau der Videosammlung am ZKM in Karlsruhe.