Hörspiel-Monolog in sechs Teilen

Auf dem Turm (5/6)

89:35 Minuten Immer tiefer wird das Ehepaar in irgendein Spektakel hineingezogen. Nur in was für eines? © Robert Brands / unsplash

Von Gert Hofmann · 28.01.2024

• Monolog • Das deutsche Ehepaar kann nicht glauben, was geschehen soll. Dann endet ihr Besuch in einem sizilianischen Dorf in einer Tragödie. In der Erzählung von Gert Hofmann verschwimmt die Grenze zwischen touristischer Fantasie und Wirklichkeit.