Das Touristenehepaar, am Turm angekommen, erlebt eine Enttäuschung: Es ist ein schmuckloser Wasserturm, wie er überall stehen könnte, weder alt noch schön noch besonders hoch. Gibt es da noch mehr, was ihn zur Attraktion macht? Vielleicht ist es ja die angekündigte Veranstaltung, die in Kürze am Turm beginnen soll: Immerhin hat sich im benachbarten Café eine größere Reisegruppe eingefunden.