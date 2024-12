Rona Munro, 1959 in Aberdeen, Schottland, geboren, lebt in London. Sie ist Autorin vieler preisgekrönter Hörspiele und Drehbücher, darunter „Ladybird, Ladybird“ und „Aimée und Jaguar“. „Eisen“ wurde 2002 am Travers Theatre in Edinburgh uraufgeführt, die deutschsprachige Erstaufführung fand 2004 am Volkstheater in Wien statt.