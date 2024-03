Felicia Zeller, geboren 1970 in Stuttgart, schreibt Theaterstücke, Prosa und realisiert Filmprojekte. 2009 erhielt sie den Clemens-Brentano-Förderpreis für Literatur der Stadt Heidelberg für „Einsam lehnen am Bekannten“. Das Stück „Wunsch und Wunder“ (Saarländisches Staatstheater) wurde 2015 für den 40. Mülheimer Dramatikerpreis nominiert, ihr neuestes Stück „Antrag auf größtmögliche Entfernung von Gewalt“ wurde 2023 am Theater Oberhausen aufgeführt. Aus einigen Bühnenwerken entstanden Hörspiele, darunter „Die Welt von hinten wie von vorne“ (BR 2014) und „Einfach nur Erfolg“ (RBB 2016). Felicia Zeller ist Mitglied im PEN-Zentrum und lebt in Berlin.