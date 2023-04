Hörspiel von Milo Rau

Milo Rau, geboren 1977 in Bern, ist Regisseur, Autor, Intendant des NTGent (Belgien) und Kopf des Kollektivs „International Institute of Political Murder“ (IIPM). Seit 2002 war er maßgeblich an über 50 Theaterstücken, Filmen, Büchern und Aktionen beteiligt. Zu seinen zahlreichen Auszeichnungen gehören der 3sat-Preis, die Saarbrücker und die Münsteraner Poetik-Dozentur, der Peter-Weiss-Preis und der Gerty-Spies-Literaturpreis sowie der Europäische Theaterpreis für sein Lebenswerk. 2014 erhielt Rau für „Hate Radio“ den Hörspielpreis der Kriegsblinden.