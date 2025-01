Hallo, ich bin Geld

Geld fällt klimpernd aus dem Kaffeeautomaten, rast durchs Datenkabel von Börse zu Börse oder sitzt am Pool und trinkt einen „Funny Money“-Cocktail nach dem anderen. Geld ist wichtig. Geld ist wertvoll. Geld geht’s gut und das bleibt auch so − denn irgendwo im Wirtschaftskreislauf ist immer Geld vorhanden.

Geld geht davon aus, dass es immer da sein wird und bloß die Besitzerin wechselt − bis Geld eine These hört, die es nachhaltig verunsichert: „Wenn alle Schulden zurückgezahlt würden, dann hätten wir kein Geld mehr.“ Geld steht plötzlich am Abgrund. Wo kommt es eigentlich her und wohin verschwindet es, wenn es nicht mehr da ist? Wozu ist Geld da? Gibt es so etwas wie einen höheren Sinn im Leben des Geldes? Oder muss Geld sich seinen Sinn selbst geben?