Klangkunst mit Sufi-Gesängen

Nazanin Noori, geboren 1991, arbeitet mit Musik und Text. Sie studierte Theater-, Film- und Medienwissenschaften an der Goethe-Universität in Frankfurt. Ihre Hörtheaterstücke wurden am Schauspiel Hannover und am Deutschen Theater in Berlin inszeniert. 2020 erschien ihr Debütalbum FARCE. Parallel war sie Stipendiaten der Jungen Akademie an der Akademie der Künste Berlin.