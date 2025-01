Hörspiel über Musiker und ihre Instrumente

Ein Klavier aus Hiroshima, eine Stradivari aus Budapest und ein polnischer Kontrabass in Tel Aviv: Am Rand einer Probe sprechen drei Musikerinnen von ihren Instrumenten: Jedes von ihnen hat eine lange Geschichte. Was wäre, wenn es die Instrumente wären, die sich ausgewählt hätten, wer auf ihnen spielt? Die Pianistin erinnert an das japanische Konzept der „geborgten Landschaft“: Wie eine Landschaft überragt und überdauert uns jedes Instrument. - Ein fantastisch-surreales Erzählen beginnt, bei dem die Grenzen zwischen Wirklichkeit, Fiktion und Musik immer weiter zerfließen.