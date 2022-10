Hörspiel von Michel Friedman

Max Lindemann, 1989 im Ruhrgebiet geboren. Er studierte Theaterwissenschaft und Anglistik an der Ruhr-Universität Bochum und Regie an der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ in Berlin. Als Theaterregisseur inszenierte er unter anderem am Berliner Ensemble. „Fremd“ ist seine zweite Hörspielarbeit für den Deutschlandfunk.