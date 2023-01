Hörspiel: Demenz oder Eigenwilligkeit?

Frau Higgins soll sagen, wie sie sich gerade fühlt: „Innen: Schnee, außen: Salamander!“ Genauer wird sie nicht. Sie wohnt in einer Villa, das nimmt sie jedenfalls an. Ist es ihre? Ist es überhaupt eine Villa? Der Butler Ben scheint mehr zu wissen, schweigt aber. Ist er überhaupt ein Butler? Ist er ein Engel, Erzengel, Erzbutler? Konstanze, womöglich die Tochter, wird in einer Kiste angeliefert und wirbelt Staub auf, sekundiert von Herrn Lugano Seiler, ihrem Lover. Oder ist dieser Mann gar Frau Higgins‘ Lover?