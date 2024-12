Am Morgen sind Fanny und Peer aus Thailand zurückgekehrt. Ohne Peers besten Freund, Ben, den sie in Bangkok als vermisst gemeldet haben. Mit Ben war Peer nächtelang unterwegs, um dem Rhythmus der Welt zu lauschen. In Thailand haben sich die beiden Freunde in Fanny verliebt. Das Mädchen mit den sandfarbenen Haaren, das in Berlin keine zehn Straßen von ihnen entfernt wohnt. Zu dritt unternahmen sie einen Ausflug. Von einem Hügel aus beobachteten sie einen Faden weißer Wolle, der übers Meer auf sie zulief.