FLESCHback

Barbara Meerkötter, geboren 1964 in Detmold, lebt in Berlin. Sie schreibt, inszeniert, kuratiert, juriert und unterrichtet Hörspiel und Theater – als regelmäßige Gastprofessorin für Szenisches Schreiben an der Universität der Künste Berlin und an der Hochschule für Musik und Theater Rostock – sowie für diverse Sender und Verlage, bei Festivals und anderen bundesweiten Events.