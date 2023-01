Aus dem Leben des Kinderstars Mikail Akar

Eines Abends kommt Kerem Akar nach der Arbeit zurück in seine kleine Wohnung in Köln-Nippes und entdeckt ein Bild. Er glaubt, seine Frau habe sich ausprobiert. Ein schönes Bild sei das, sagt er zu ihr. Nein, antwortet sie, das sei Mikail gewesen - der damals vierjährige Sohn der beiden. Kerem Akar postet das Bild auf Facebook – innerhalb kürzester Zeit wird das Bild geliked und geteilt und Akar bekommt sogar Kaufangebote.

Bis heute ist das erste Bild von Mikail Akar unverkäuflich - aber die darauf folgenden Bilder des heute zehnjährigen Kindes haben ihn zu einem der meistverkauften Künstler in Deutschland gemacht. Kerem Akar, der Vater, kümmert sich mittlerweile vorrangig um die künstlerische Karriere seines Sohnes. Die Familie ist in ein größeres Haus umgezogen, Mikail stellt weltweit seine Bilder aus und arbeitet aus seinem eigenen Atelier. Kunstsammler investieren in seine Bilder und Firmen machen Kooperationsangebote.