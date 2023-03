Die Vergessenen

Katrin Kleemann, geboren 1993, ist freie Journalistin und TV-Autorin. Sie studierte zunächst Medien und Kommunikation und später Islamwissenschaft. Während des Studiums lebte sie unter anderem in Istanbul, Israel und Palästina. Ihre Reportagen, Dokumentationen und Beiträge behandeln soziale, gesellschaftspolitische und kulturelle Themen im In- und Ausland.



Maria Caroline Wölfle ist Autorin, Reporterin und Redakteurin. Sie lebt in Berlin und arbeitet freiberuflich u.a. für Deutschlandradio, ARD und ZDF. Zuvor studierte sie Kulturanthropologie und Politikwissenschaft in Berlin, Hamburg und Buenos Aires. Ihre journalistische Ausbildung absolvierte sie an der Deutschen Journalistenschule in München. Am liebsten berichtet sie über gesellschaftspolitische Themen.